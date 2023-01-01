Ледяное мужество (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

В документальном сериале «Ледяное мужество» вас ждет насыщенное �путешествие в недра Антарктиды, где вы узнаете много фактов об историческом значении материка и окунетесь в детали зимних видов спорта: альпинизм, сноубординг и ледолазание. Оставайтесь на Wink и смотрите «Ледяное мужество» — сериал, способный воодушевить!



В первом сезоне нас познакомят с большими фигурами мира спорта, среди которых олимпийские чемпионы, легенды сноубординга и участники крупных международных состязаний. Перед зрителями предстанет дикая природа материка во всем его многообразии: белые медведи, пингвины, морские тюлени. Наконец, будет затронут важнейший вопрос — сколько времени осталось Антарктиде в том виде, в которой мы ее знаем...



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