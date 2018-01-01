Кто убил Гаррета Филлипса? (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

В октябре 2011-го полиция Нью-Йорка обнаружила 12-летнего Гаррета Филлипса мертвым в пустой квартире. Ничто до этого не предвещало беды: ребенок спокойно играл в баскетбол, говорил по телефону с мамой…. По ходу расследования дело становилось все запутаннее, в подозреваемых даже успел походить бойфренд матери мальчика, однако убийца так и не был установлен. Пролить свет на эту странную историю попытается Лиз Гарбус («Неизвестная Мэрилин»), двукратная номинантка на «Оскар» и лауреатка премии «Эмми». По ее словам, в этом проекте она наконец-то органично соединила два своих главные страсти — желание рассказать захватывающую историю и стремление к справедливости.

