Wink
Сериалы
Крестный
1-й сезон

Крестный (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

9.52014, Крестный. Сезон 1 8 серий
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Бывший военный врач Алехин — акушер от Бога. Во время войны в Косово он помогал роженицам, став крестным для сотен сербских и албанских ребятишек. Но в мирное время действуют другие законы. В надежде получить Нобелевскую премию, амбициозные коллеги Алехина затевают научно-медицинский эксперимент. Его цель — помочь родиться ребенку неизвестной женщины, лежащей в коме. Алехин соглашается участвовать, но не ради славы или денег. Для него важен лишь ребенок, которому необходима помощь крестного.

Страна
Россия
Жанр
Драма

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Крестный»