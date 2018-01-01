Красный карлик (сериал, 1988) сезон 1 смотреть онлайн
О сериале
Место действия сериала — космический корабль «Красный карлик». Смертельный выброс радиации убивает на корабле всё живое, кроме младшего техника Дэйва Листера, находившегося в замедлителе времени, и его беременной кошки Франкенштейн, находившейся в грузовом отсеке. Холли — бортовой компьютер «Красного карлика», держит Листера в замедлителе до тех пор, пока уровень радиации не спадёт до безопасного, что занимает 3000000 лет. Таким образом Листер, фактически, оказывается последним представителем человеческой расы, но не единственной формой жизни на борту судна. Холли воскрешает в виде голограммы его соседа по каюте и непосредственного начальника Арнольда Риммера. Также, на корабле обитает существо, известное как Кот, которое произошло от кошки Листера.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Фантастика
