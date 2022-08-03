Wink
Кости (сериал, 2008) сезон 4 смотреть онлайн

8.82008, Bones 26 серий
Драма, Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Доктор Темперанс Бреннан — блестящий, но одинокий антрополог, получает то, чего она меньше всего желала — напарника. Бюро посылает ей амбициозного агента ФБР Сили Бута, чтобы помочь в расследовании нераскрытых дел, путем изучения и идентификации костей давно пропавших людей.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Мелодрама, Детектив

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb

