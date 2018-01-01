Wink
Космический доктор Кот
3-й сезон

Космический доктор Кот (мультсериал, 2019) сезон 3 смотреть онлайн

7.02019, Космический доктор Кот. Сезон 3 10 серий
Мультсериалы, Развивающие0+

О сериале

“Космический Доктор Кот” - развивающий мультсериал для детей про доброго кота и его верных помощников - Осьминога Зео, Собаку-Полицейского и многих других забавных персонажей. В каждой серии малыши узнают в игровой форме о здоровом образе жизни, гигиене, правилах поведения, безопасности, учатся доверять докторам. Мультсериал создается совместно с детьми, мамами и специалистами по детскому развитию и разговаривает с малышами на их языке!

Страна
Россия
Жанр
Развивающие, Мультсериалы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск

