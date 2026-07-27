WinkСериалыКосмическая экспедиция1-й сезон
Космическая экспедиция (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн
2026, Космическая экспедиция. Сезон 1 2 серии
Реалити - шоу16+
Контент станет доступным 02.08.2026
О сериале
Увлекательное реалити с Алексеем Столяровым о путешествии в настоящий космос. Ведущий отправится туда, куда мечтают попасть миллионы — в космос. Алексей пройдет все этапы подготовки космонавтов: прыжки с парашютом, погружение в гидролабораторию и заветный пуск ракеты с космодрома Байконур.