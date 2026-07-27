Увлекательное реалити с Алексеем Столяровым о путешествии в настоящий космос. Ведущий отправится туда, куда мечтают попасть миллионы — в космос. Алексей пройдет все этапы подготовки космонавтов: прыжки с парашютом, погружение в гидролабораторию и заветный пуск ракеты с космодрома Байконур.



