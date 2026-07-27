Космическая экспедиция. Сезон 1
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Космическая экспедиция
1-й сезон

Космическая экспедиция (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн

2026, Космическая экспедиция. Сезон 1 2 серии
Реалити - шоу16+

Контент станет доступным 02.08.2026

О сериале

Увлекательное реалити с Алексеем Столяровым о путешествии в настоящий космос. Ведущий отправится туда, куда мечтают попасть миллионы — в космос. Алексей пройдет все этапы подготовки космонавтов: прыжки с парашютом, погружение в гидролабораторию и заветный пуск ракеты с космодрома Байконур.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу

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