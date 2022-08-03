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Кортик
1-й сезон

Кортик (сериал, 1974) сезон 1 смотреть онлайн

1974, Кортик. Сезон 1 3 серии
Приключения, Детектив6+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Пионеры 20-х годов пытаются раскрыть тайну морского кортика, хранящего шифрованное послание. Но при этом им приходится то и дело вступать в противостояние с бандитами…

Страна
СССР
Жанр
Приключения, Детектив

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кортик»