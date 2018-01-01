Королевы (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
8.12021, Queens 13 серий
Драма18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Рейтинг
6.5 IMDb
- ТСРежиссёр
Тим
Стори
- ДСРежиссёр
Джерри
Сиделл
- ШЭРежиссёр
Шири
Эпплби
- ИАктриса
Ив
- ННАктриса
Нэтари
Наутон
- НВАктриса
Надин
Веласкес
- ТСАктёр
Тейлор
Селе
- ПСАктриса
Пепи
Сонуга
- Актриса
Брэнди
Норвуд
- ЗМПродюсер
Захир
МакГи
- ТСПродюсер
Тим
Стори
- СУПродюсер
Сабрина
Уинд
- МБХудожник
Мэйн
Берк
- КДХудожник
Колин
Де Руан
- КХМонтажёр
Кристал
Хатиб
- ДСОператор
Джерри
Сиделл
- РШОператор
Ронн
Шмидт
- ЭЯКомпозитор
Эдриан
Янг