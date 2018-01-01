WinkСериалыКоролевские гонки РуПола1-й сезон
Королевские гонки РуПола (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн
2009, Королевские гонки РуПола. Сезон 1 1 серия
18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Участницами конкурса становятся драг-королевы (травести-артисты), которые должны демонстрировать не только подиумные таланты, но и множество других способностей: комедийные, песенные, дизайнерские и тому подобное.
СтранаСША
Рейтинг
- ШМАктёр
Шон
Моралес
- ККАктёр
Карсон
Крессли
- РАктёр
РуПол
- МВАктриса
Мишель
Визаж
- БЭАктёр
Брайс
Эйленберг
- РСценарист
РуПол
- МВСценарист
Мишель
Визаж
- МГСценарист
Мерл
Гинсберг
- ФБПродюсер
Фентон
Бейли
- РПродюсер
РуПол
- РБПродюсер
Рэнди
Барбато
- ДКХудожница
Джина
Коста
- ДККомпозитор
Джастин
Кросби
- АМКомпозитор
Аарон
МакЛэйн
- АСКомпозитор
Анфинн
Скалвольд
- ДНКомпозитор
Джейсон
Несмит