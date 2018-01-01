Копии великих мастеров (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

Каждый великий мастер тоже когда-то учился рисовать. Великими они стали из-за узнаваемого стиля и техник, над которыми трудились долгое время. В этом курсе мы познакомим начинающих художников с творчеством и биографией известных мастеров. Вдохновившись их работами, будем создавать свои, используя узнаваемые техники и приемы Винсента Ван Гога, Бориса Кустодиева, Поля Синьяка и Фриды Кало.

