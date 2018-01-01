Контроль за животными (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыКонтроль за животными1-й сезон
Комедия18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Бывший полицейский после увольнения вынужден работать в службе контроля за животными. Ему и его команде предстоит столкнуться с хищниками и разобраться с владельцами домашних животных, которые не заботятся о своих питомцах.
- ДЧРежиссёр
Джей
Чандрашекхар
- Режиссёр
Боб
Фишер
- КОАктриса
Келли
Огмундсон
- ВЛАктриса
Велла
Ловелл
- ДМАктёр
Джоэл
Макхэйл
- КБАктёр
Кевин
Бигли
- Актёр
Рави
Пател
- КСАктёр
Кристал
Смит
- ГПАктриса
Грэйс
Палмер
- ДДАктёр
Джерри
Ди
- Сценарист
Боб
Фишер
- ДССценарист
Дэн
Стерлинг
- БВПродюсер
Бойд
Вико
- Продюсер
Боб
Фишер
- ДКПродюсер
Дж.
Кларк Мэтис
- БСПродюсер
Брэд
Стивенс
- ДВХудожник
Дэвид
Вилсон
- ТБХудожница
Трэйси
Болтон
- МФМонтажёр
Майк
Флейшхакер
- ЛРМонтажёр
Лиза
Робисан
- НУКомпозитор
Ник
Урата