Коннеры (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

Розанна, глава семьи Конноров, внезапно умирает. Дэн, Джеки, Дарлин, Бекки и ДиДжей остаются один на один с ежедневными проблемами рабочего класса Америки.



