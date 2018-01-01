Конец людей (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Драма на основе книги «Летиция, или Конец людей» о реальной истории, которая потрясла Францию в 2011 году. Информация о загадочном исчезновении 18-летней Летиции выходит далеко за пределы еe маленького города. Поиски правды раскрывают страшные тайны еe родных и сестры-близнеца, а также пороки полиции и судебной системы.

