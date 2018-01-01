WinkСериалыКонец людей1-й сезон
Конец людей (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
8.12019, Laëtitia 6 серий
Триллер, Криминал18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Драма на основе книги «Летиция, или Конец людей» о реальной истории, которая потрясла Францию в 2011 году. Информация о загадочном исчезновении 18-летней Летиции выходит далеко за пределы еe маленького города. Поиски правды раскрывают страшные тайны еe родных и сестры-близнеца, а также пороки полиции и судебной системы.
Рейтинг
7.0 IMDb
- ЖдРежиссёр
Жан-Ксавье
де Листрад
- МКАктриса
Мари
Коломб
- СБАктриса
Софи
Брейер
- ЯШАктёр
Янник
Шуара
- СКАктёр
Сэм
Карманн
- КААктёр
Кевин
Азаис
- НМАктёр
Ноам
Моргенштерн
- КМАктриса
Клотильд
Молле
- АПАктриса
Аликс
Пуасон
- ГМАктёр
Гийом
Марке
- СДАктёр
Сириль
Декур
- ЖдСценарист
Жан-Ксавье
де Листрад
- АЛСценарист
Антуан
Лакомблез
- ИЯСценарист
Иван
Яблонка
- ЖЛПродюсер
Жан
Лабиб
- ДЛПродюсер
Джудит
Луис
- ИЧАктриса дубляжа
Ирина
Чумантьева
- ВУАктриса дубляжа
Василиса
Ушакова
- ВПАктёр дубляжа
Вадим
Прохоров
- ВМАктёр дубляжа
Владимир
Маслаков
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Романов
- ВЗХудожник
Воутер
Зун
- НРХудожница
Натали
Рауль
- ДШОператор
Давид
Шамбиль