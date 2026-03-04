Конец ***го мира (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыКонец ***го мира1-й сезон
2017, The End of the F***ing World 1 серия
Триллер, Драма18+
О сериале
Джеймсу семнадцать и он уверен, что он - психопат. Алисе тоже семнадцать, она - капризная новенькая девчонка в школе. Они с пол-оборота заводят подростковый роман, и Алиса уговаривает Джеймса начать поиски её отца. Джеймсу от Алисы тоже кое-что нужно.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Приключения, Криминал, Драма, Мелодрама, Триллер
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
8.0 IMDb
- ДЭРежиссёр
Дестини
Экарага
- ЛЧРежиссёр
Люси
Черняк
- ЛФРежиссёр
Люси
Форбс
- ДЭРежиссёр
Джонатан
Энтвистл
- ДДАктёр
Джош
Дилан
- ДУАктриса
Джемма
Уилан
- Актёр
Стив
Орам
- АЛАктёр
Алекс
Лоутер
- КБАктриса
Кристин
Боттомли
- ЧКСценарист
Чарли
Ковелл
- ЧССценарист
Чарльз
С. Форсман
- ДЭПродюсер
Джонатан
Энтвистл
- ЧКПродюсер
Чарли
Ковелл
- ДБПродюсер
Доминик
Бьюкэнэн
- ДЛХудожник
Дик
Ланн
- АДМонтажёр
Анна
Дик
- ГККомпозитор
Грэм
Коксон