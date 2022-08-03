Кондор (сериал, 2020) сезон 2 смотреть онлайн
8.32020, Кондор. Сезон 2 10 серий
Боевик, Драма18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
В начале 2 сезона сериала «Кондор», который можно смотреть в хорошем качестве на Wink, мы застаем Джо Тернера в путешествии по Европе. Чудом уцелев во время опасных событий первого сезона, он пытается оставить в прошлом случившееся и убедить себя в том, что мир все-так не так уж плох. Однако на связь с ним выходит русский шпион Василий Сирин, он просит о помощи и взамен обещает назвать закравшегося в ряды ЦРУ «крота». И Тернер понимает: от прежней жизни никуда не деться, шпионы бывшими не бывают.
Сериал «Кондор» — все серии 2 сезона — можно смотреть онлайн на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ЭМРежиссёр
Эндрю
Маккарти
- ДСРежиссёр
Джейсон
Смилович
- ЛТРежиссёр
Лоуренс
Триллинг
- КСРежиссёр
Кари
Скогланд
- Актёр
Макс
Айронс
- КХАктриса
Кристен
Хагер
- Актёр
Боб
Балабан
- СМАктёр
Сэм
Маккарти
- ГГАктёр
Гейдж
Грэм-Арбатнот
- УХАктёр
Уильям
Хёрт
- ЛЛАктриса
Лим
Лубани
- АБАктёр
Анхель
Бунани
- ЭДАктёр
Эрик
Джонсон
- Актриса
Мира
Сорвино
- ДРСценарист
Дэвид
Рэйфиел
- ЛССценарист
Лоренцо
Семпл мл.
- Продюсер
Дэна
Голдберг
- РМХудожник
Рокко
Маттео
- ВХМонтажёр
Венди
Халлам Мартин
- РХМонтажёр
Реджинальд
Харкема
- Оператор
Стив
Косенс
- ДБОператор
Джереми
Беннинг
- ТМКомпозитор
Тревор
Моррис