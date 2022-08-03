В начале 2 сезона сериала «Кондор», который можно смотреть в хорошем качестве на Wink, мы застаем Джо Тернера в путешествии по Европе. Чудом уцелев во время опасных событий первого сезона, он пытается оставить в прошлом случившееся и убедить себя в том, что мир все-так не так уж плох. Однако на связь с ним выходит русский шпион Василий Сирин, он просит о помощи и взамен обещает назвать закравшегося в ряды ЦРУ «крота». И Тернер понимает: от прежней жизни никуда не деться, шпионы бывшими не бывают.



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