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Кондор
2-й сезон

Кондор (сериал, 2020) сезон 2 смотреть онлайн

8.32020, Кондор. Сезон 2 10 серий
Боевик, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

В начале 2 сезона сериала «Кондор», который можно смотреть в хорошем качестве на Wink, мы застаем Джо Тернера в путешествии по Европе. Чудом уцелев во время опасных событий первого сезона, он пытается оставить в прошлом случившееся и убедить себя в том, что мир все-так не так уж плох. Однако на связь с ним выходит русский шпион Василий Сирин, он просит о помощи и взамен обещает назвать закравшегося в ряды ЦРУ «крота». И Тернер понимает: от прежней жизни никуда не деться, шпионы бывшими не бывают.

Сериал «Кондор» — все серии 2 сезона — можно смотреть онлайн на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Боевик, Драма, Триллер

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кондор»