Комната (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
8.42019, La sala 8 серий
Триллер, Криминал18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
В 1 сезоне Яго Коста, имевший репутацию лучшего следователя, ставит её под удар, совершив убийство своего напарника. Теперь он находится под заключением в тюрьме и готов рассказать всему миру о причинах своего непредсказуемого поступка. Для этого он постепенно раскроет Саре, молодой и амбициозной журналистке, все тонкости профессии полицейского.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb