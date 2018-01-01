Комната (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

В 1 сезоне Яго Коста, имевший репутацию лучшего следователя, ставит её под удар, совершив убийство своего напарника. Теперь он находится под заключением в тюрьме и готов рассказать всему миру о причинах своего непредсказуемого поступка. Для этого он постепенно раскроет Саре, молодой и амбициозной журналистке, все тонкости профессии полицейского.

