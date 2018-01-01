Комиссарша (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

Wink
Комиссарша
2016, Комиссарша. Сезон 1 8 серий
Военный, Драма12+

Галина уехала из родного городка в Москву много лет назад, оставив маленького сына Илью на воспитание матери. В столице после окончания института попала на работу в отделение милиции, откуда в 41-ом ушла на войну. Через два года после ранения Галина возвращается на службу в родной город.

Россия
Военный, Драма

7.3 КиноПоиск

