Wink
Сериалы
Комендантский час
1-й сезон

Комендантский час (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

7.62019, Curfew 8 серий
Фантастика, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

С наступлением темноты людям приходится скрываться по домам, потому что на улице действует комендантский час. Он призван оградить жителей от вируса, поразившего мир, но не все готовы терпеть ограничения. 25 команд вынуждены соперничать в смертельной уличной гонке, приз в которой — свобода.

Страна
Великобритания
Жанр
Фантастика, Боевик, Криминал, Драма, Триллер

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Комендантский час»