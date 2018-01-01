Wink
Команда мечты: Рождение современного атлета
1-й сезон

Команда мечты: Рождение современного атлета (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

8.92020, Dream Team: Birth of the Modern Athlete 5 серий
Документальный, Исторический18+

О сериале

История мужской олимпийской команды США по баскетболу 1992 года, ставшей настоящей легендой спорта. Проект покажет восхождение великих спортсменов (Майкла Джордана, Чарльза Бакли, Ларри Бeрда и других), а также проследит развитие баскетбола до статуса второго по популярности вида спорта в мире.

Страна
США
Жанр
Исторический, Документальный

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb