Команда мечты: Рождение современного атлета (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

История мужской олимпийской команды США по баскетболу 1992 года, ставшей настоящей легендой спорта. Проект покажет восхождение великих спортсменов (Майкла Джордана, Чарльза Бакли, Ларри Бeрда и других), а также проследит развитие баскетбола до статуса второго по популярности вида спорта в мире.

