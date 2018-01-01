Команда мечты: Рождение современного атлета (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
8.92020, Dream Team: Birth of the Modern Athlete 5 серий
Документальный, Исторический18+
О сериале
История мужской олимпийской команды США по баскетболу 1992 года, ставшей настоящей легендой спорта. Проект покажет восхождение великих спортсменов (Майкла Джордана, Чарльза Бакли, Ларри Бeрда и других), а также проследит развитие баскетбола до статуса второго по популярности вида спорта в мире.
СтранаСША
ЖанрИсторический, Документальный
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb