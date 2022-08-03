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Коллективный разум
1-й сезон

Коллективный разум (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

8.82017, Wisdom of the Crowd 13 серий
Триллер, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

У инноватора-миллиардера из Силиконовой долины убивают дочь. Не веря в виновность человека, осужденного за преступление, отчаявшийся отец решает искать справедливости самостоятельно. Он создает приложение, которое для поиска виновных использует краудсорсинг в Сети.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Коллективный разум»