Колесо времени (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

2021, Колесо времени. Сезон 1 1 серия
Фэнтези, Боевик18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Морейн из организации «Айз Седай» и ее страж Лан ищут реинкарнацию Дракона, который, согласно предсказаниям, либо спасет мир от изначального зла, известного как Тёмный, либо разрушит его.
СтранаСША
ЖанрБоевик, Приключения, Драма, Фэнтези
Рейтинг
- КДРежиссёр
Киаран
Доннелли
- ТКРежиссёр
Томас
К. Нэппер
- УБРежиссёр
Ута
Бризвитц
- СХРежиссёр
Санаа
Хамри
- КФАктриса
Кейт
Флитвуд
- ДСАктёр
Джоша
Страдовски
- ДФАктёр
Донал
Финн
- ММАктриса
Мадлен
Мэдден
- ЗРАктриса
Зои
Робинс
- ХААктёр
Хаммед
Анимашон
- Актриса
Розамунд
Пайк
- ДХАктёр
Дэниэл
Хенни
- МРАктёр
Маркус
Рутерфорд
- РДСценарист
Рэйф
Джадкинс
- СССценарист
Селин
Сон
- РДСценарист
Роберт
Джордан
- ДХПродюсер
Дэйв
Хилл
- ТФПродюсер
Тед
Филд
- ОНХудожник
Ондрей
Неквасил
- ЛБКомпозитор
Лорн
Бэлф