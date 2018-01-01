Когда зовёт сердце (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыКогда зовёт сердце1-й сезон
2014, Когда зовёт сердце. Сезон 1 1 серия
Драма, Мелодрама18+
О сериале
Элизабет Тэтчер - молодая школьная учительница из богатой семьи. Она уезжает из большого города, чтобы преподавать в школе в маленьком шахтерском городке...
СтранаСША
ЖанрИсторический, Драма, Мелодрама
Рейтинг
- МВРежиссёр
Мартин
Вуд
- ПДРежиссёр
Питер
ДеЛуис
- НФРежиссёр
Нилл
Фернли
- МРРежиссёр
Майк
Рол
- ЭКАктриса
Эрин
Краков
- ПХАктриса
Паскаль
Хаттон
- АБАктриса
Андреа
Брукс
- КСАктёр
Каван
Смит
- МКАктёр
Мартин
Камминс
- ЛУАктриса
Лоретта
Уолш
- ДВАктёр
Джек
Вагнер
- ГШАктриса
Грэйсин
Шиней
- ДТСценарист
Дерек
Томпсон
- МЛСценарист
Майкл
Лэндон мл.
- ДТПродюсер
Джимми
Таунсенд
- ГМПродюсер
Грег
Малкольм
- МНХудожник
Майкл
Немирски
- ЛЛМонтажёр
Луис
Лам
- ЛХКомпозитор
Ли
Холдридж