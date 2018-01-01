Код 37: Отдел секс-преступлений (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн

Wink
8.22009, Code 37 13 серий
Драма, Криминал18+

О сериале

Детектив Ханна Мэйс возглавляет отдел полиции «Код 37», который расследует преступления сексуального характера. Она бескомпромиссно добивается справедливости для каждой жертвы. Но воспоминания об одной истории из прошлого продолжают тревожить еe.

Страна
Бельгия
Жанр
Криминал, Драма

Рейтинг

7.4 IMDb

