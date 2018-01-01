Книга джунглей (2010) (мультсериал, 2010) сезон 1 смотреть онлайн

Wink
Книга джунглей (2010)
8.12010, The Jungle Book 52 серии
Маугли постоянно узнает что-то новое, исследует разные места джунглей, он любопытный, как и все дети и такой же неосторожный. К счастью, у Маугли есть наставники, Балу и Багира, они чтобы он не попал на обед Шер-Хану, опасному бенгальскому тигру, который всe время бродит где-то неподалeку.

Германия, Франция, Индия
Мультсериалы

4.5 IMDb

