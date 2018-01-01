Книга джунглей (2010) (мультсериал, 2010) сезон 1 смотреть онлайн

WinkДетямКнига джунглей (2010)1-й сезон
О сериале
Маугли постоянно узнает что-то новое, исследует разные места джунглей, он любопытный, как и все дети и такой же неосторожный. К счастью, у Маугли есть наставники, Балу и Багира, они чтобы он не попал на обед Шер-Хану, опасному бенгальскому тигру, который всe время бродит где-то неподалeку.
СтранаГермания, Франция, Индия
ЖанрМультсериалы
4.5 IMDb
- ЭТАктриса
Эмма
Тейт
- ББАктёр
Билли
Боб Томпсон
- ЭГАктёр
Эйб
Голдфарб
- ДУАктёр
Дэвид
Уиллс
- ФЛАктёр
Фил
Лоллар
- ДХАктёр
Джимми
Хибберт
- ДХАктёр
Дэвид
Холт
- НПАктёр
Найджел
Пилкингтон
- ТГАктриса
Тереза
Галлахер
- ДФСценарист
Дэвид
Фокс
- РМСценарист
Рэйчел
Мёрелл
- АКАктриса дубляжа
Алина
Кикеля
- ВПАктёр дубляжа
Вадим
Прохоров
- РСАктёр дубляжа
Роман
Сопко
- Актёр дубляжа
Сергей
Дьячков
- КГАктёр дубляжа
Константин
Гайдук
- ТПМонтажёр
Тереза
Пламмер-Эндрюс
- ГМКомпозитор
Гай
Мишельмор