WinkСериалыКлуб убийств Марлоу1-й сезон
Клуб убийств Марлоу (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
2024, Клуб убийств Марлоу. Сезон 1 1 серия
Детектив, Криминал18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Археолог на пенсии Джудит Поттс живёт одна в тихом городке Марлоу. Однажды она слышит выстрел, доносящийся из соседского сада, и полагает, что произошло убийство. Но полиция ей не верит, и Джудит, объединившись с собачницей Сьюзи и женой викария Бекс, начинает собственное расследование.
Сериал Клуб убийств Марлоу 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.