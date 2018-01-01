Клуб убийств Марлоу (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Археолог на пенсии Джудит Поттс живёт одна в тихом городке Марлоу. Однажды она слышит выстрел, доносящийся из соседского сада, и полагает, что произошло убийство. Но полиция ей не верит, и Джудит, объединившись с собачницей Сьюзи и женой викария Бекс, начинает собственное расследование.



