Сериалы
Клуб первых жен (2019)
2-й сезон

Клуб первых жен (2019) (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн

8.32021, The First Wives Club 10 серий
Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Новые работы, старые проблемы: во втором сезоне героини продолжают свой путь к здоровым и полноценным отношениям, а карьерный рост заставляет их принимать сложные решения. Не обошлось и без пополнения — к блистательной тройке присоединяется находчивая Джейла.

Страна
США
Жанр
Комедия

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клуб первых жен (2019)»