Клуб первых жен (2019) (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн

Новые работы, старые проблемы: во втором сезоне героини продолжают свой путь к здоровым и полноценным отношениям, а карьерный рост заставляет их принимать сложные решения. Не обошлось и без пополнения — к блистательной тройке присоединяется находчивая Джейла.

