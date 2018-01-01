Клинок, рассекающий демонов (мультсериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
9.62019, Kimetsu no Yaiba 1 серия
Аниме, Боевик16+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Эпоха Тайсё. Ещё с древних времён ходят слухи, что в лесу обитают человекоподобные демоны, которые питаются людьми и выискивают по ночам новых жертв. Тандзиро Камадо — старший сын в семье, потерявший отца и взявший на себя заботу о родных. Однажды он уходит в соседний город, чтобы продать древесный уголь. Вернувшись утром, парень обнаруживает перед собой страшную картину: вся родня зверски убита, а единственная выжившая — младшая сестра Нэдзуко, обращённая в демона, но пока не потерявшая человечность. С этого момента начинается долгое и опасное путешествие Тандзиро и Нэдзуко, в котором мальчик намерен разыскать убийцу и узнать способ исцеления сестры.
СтранаЯпония
ЖанрБоевик, Фэнтези, Мультсериалы, Аниме
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.6 IMDb
