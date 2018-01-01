Клинок и душа (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

Wink
8.52014, Blade and Soul 13 серий
Аниме, Боевик18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

История о девушке-воине Алке, мастерски владеющей клинками. Алка странствует по миру в поисках убийцы своего наставника Хона — женщины по имени Дзин Валел. По ходу странствий Алка знакомится с тремя девушками — певицей, танцовщицей и хозяйкой гостиницы Карен, предводительницей банды воров Роаной и любящей выпить и пострелять наeмницей Хадзуки.

Страна
Япония
Жанр
Боевик, Приключения, Фэнтези, Аниме

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клинок и душа»