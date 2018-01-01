Клинок и душа (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

История о девушке-воине Алке, мастерски владеющей клинками. Алка странствует по миру в поисках убийцы своего наставника Хона — женщины по имени Дзин Валел. По ходу странствий Алка знакомится с тремя девушками — певицей, танцовщицей и хозяйкой гостиницы Карен, предводительницей банды воров Роаной и любящей выпить и пострелять наeмницей Хадзуки.

