Wink
Сериалы
Клиника
4-й сезон

Клиника (сериал, 2004) сезон 4 смотреть онлайн

9.32004, Scrubs 25 серий
Комедия, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Отучившись четыре года в медицинской школе, Джон Дориан приходит работать интерном в клинику. Вместе с ним здесь же будет применять полученные знания и его лучший друг со времен колледжа Крис Терк. Не имеющие опыта практической работы, молодые специалисты сразу же погружаются в хаотический мир жизни больницы…

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»