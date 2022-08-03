Wink
Клим
1-й сезон

Клим (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

2015, Клим. Сезон 1 8 серий
Детектив, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Клим Рощин — полицейский, который до полиции начинал как ученый-этолог, изучал жизнь волков, жил в стае. Свое звериное чутье он применяет для поимки преступников. Уникальный полицейский. В его арсенале — дедукция, интуиция, провокационные допросы и знание повадок зверей.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клим»