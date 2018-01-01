Wink
Детям
Клео и Кукин
1-й сезон

Клео и Кукин (мультсериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

8.22018, Cleo & Cuquin 26 серий
Мультсериалы0+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

История о приключениях Клео, Пупса и их друзей. Каждый день они сталкиваются с новыми приключениями, которые Клео и друзья проходят играючи, примеряя на себя роли разных героев: садовники, космонавты, детективы... В конце каждого приключения Клео воодушевлена тем, что она начинает понимать нечто очень важное: кем она хочет стать!

Страна
Испания
Жанр
Мультсериалы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb