Киностудия (сериал, 2025) сезон 2 смотреть онлайн

О сериале
Эксцентричные боссы киностудий, противные продюсеры с дурацкими требованиями, суматоха съемочного процесса и запредельная дерзость рекламных кампаний… «Киностудия» — сериал, который в комедийном ключе покажет сочные подробности кинопроизводства. Только в первых двух эпизодах снялись Мартин Скорсезе, Брайан Крэнстон и Шарлиз Терон, а всего в шоу более 30 звездных камео.
Очарованному кинематографом продюсеру Мэтту Ремику выпадает шанс занять пост руководителя переживающей сложные времена киностудии Continental. Но с условием, что он должен спродюсировать кино про напиток с плохой репутацией и ужасным составом Kool-Aid. К счастью, с Мэттом готов сотрудничать сам Скорсезе, который предлагает гениальную идею — снять эпик про массовое отравление «Кул-Эйдом». Мэтт горит энтузиазмом, но его босс уверен, что тот рехнулся, раз решил доверить Скорсезе миллионный бюджет под такую тягомотину. Неужели Ремику придется расстаться с мечтой снять что-то стоящее и пойти на поводу у продюсеров, заинтересованных только в прибыли?..
«Киностудия» 2025 года стала событием в мире телевидения, собрав миллионы просмотров за счет своей откровенности и язвительности. Еще одна причина посмотреть эту комедию — ее техническая безупречность с завораживающими ван-шотами по 10–12 минут каждый.
