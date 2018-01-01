Wink
Хутен и леди: Приключения на двоих
1-й сезон

Хутен и леди: Приключения на двоих (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

2016, Hooten & the Lady 8 серий
Драма, Детектив18+

О сериале

Авантюристы Хутен и Леди Александра работают вместе. Они сотрудники Британского музея, которые пытаются наполнить свое заведение артефактами прошлого. Исторические реликвии — это настоящая ценность для главных героев. Поэтому они готовы отправиться хоть на край света, чтобы забрать тот или иной предмет, некогда связанный с историческими личностями. В этот раз парочке предстоит непростое путешествие, целью которого является золотой город, пропавший свиток Будды и могила самого Александра Македонского.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Приключения, Драма, Детектив

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb

