Хрустальная мечта (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Молодая студентка бежит в город и сталкивается с жестокостью столичной жизни. Мелодрама о хрупкости мечты. Открытая и искренняя девушка Надя живет в небольшом поселке и мечтает стать парикмахером. После дискотеки, на которой у нее случается конфликт с сыном местного богача, девушка вынуждена переехать в город к отцу. Встретив дочь, мужчина обеспечивает ей хорошую жизнь, но за все это вскоре приходится платить. Когда Надя влюбляется в молодого человека, она узнает всю жестокость городской жизни и видит, как ее мечты о любви и успехе разбиваются на тысячу осколков. Сможет ли Надя обрести счастье в большом городе, узнаете в жизненной мелодраме «Хрустальная мечта». Сериал смотреть онлайн бесплатно можно прямо сейчас только на видеосервисе Wink!
Рейтинг
- СЩРежиссёр
Сергей
Щербин
- ТАРежиссёр
Тамара
Антропова
- ММАктриса
Марина
Митрофанова
- КДАктёр
Кирилл
Дыцевич
- КЛАктриса
Ксения
Лаврова-Глинка
- Актёр
Александр
Наумов
- Актриса
Анастасия
Куимова
- ПДАктёр
Прохор
Дубравин
- Актёр
Александр
Мохов
- РПАктриса
Руслана
Писанка
- ББАктёр
Богдан
Буйлук
- АФАктёр
Анатоль
Фон-Филандра
- ЯССценарист
Яна
Симон
- Продюсер
Валентин
Опалев
- Продюсер
Павел
Карван
- АУХудожник
Александр
Уколов
- Оператор
Артём
Козырев