Хрустальная мечта (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Молодая студентка бежит в город и сталкивается с жестокостью столичной жизни. Мелодрама о хрупкости мечты. Открытая и искренняя девушка Надя живет в небольшом поселке и мечтает стать парикмахером. После дискотеки, на которой у нее случается конфликт с сыном местного богача, девушка вынуждена переехать в город к отцу. Встретив дочь, мужчина обеспечивает ей хорошую жизнь, но за все это вскоре приходится платить. Когда Надя влюбляется в молодого человека, она узнает всю жестокость городской жизни и видит, как ее мечты о любви и успехе разбиваются на тысячу осколков. Сможет ли Надя обрести счастье в большом городе, узнаете в жизненной мелодраме «Хрустальная мечта». Сериал смотреть онлайн бесплатно можно прямо сейчас только на видеосервисе Wink!

