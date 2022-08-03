Wink
Хроники параноика
1-й сезон

Хроники параноика (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

2016, Хроники параноика. Сезон 1 2 серии
Комедия18+

О сериале

Актер пришел на площадку, а режиссером оказался искусственный интеллект. Расследование первого в мире преступления, совершенного клонами. Доктор наук, нейрохирург пытается адаптироваться в мире, где просмотры заменили валюту.

Страна
Россия
Жанр
Комедия

Рейтинг

8.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Хроники параноика»