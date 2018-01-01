Хороших девочек не убивают (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Хороших девочек не убивают. Сезон 1
Хороших девочек не убивают
1-й сезон

2024, Хороших девочек не убивают. Сезон 1 1 серия
Триллер, Детектив18+

О сериале

Тихий английский городок. Любознательная и упрямая школьница Пиппа Фитц-Амоби решает раскрыть убийство пятилетней давности. При загадочных обстоятельствах погибла 17-летняя Энди Белл, главным подозреваемым в деле стал ее парень Сэл Сингх, который покончил с собой.

Страна
Великобритания, Германия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер

