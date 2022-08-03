Wink
Сериалы
Хорошая жена
7-й сезон

Хорошая жена (сериал, 2015) сезон 7 смотреть онлайн

2015, The Good Wife 22 серии
Драма, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Лучшая юридическая драма современности, главная героиня которой благодаря измене мужа и публичному унижению построила головокружительную карьеру.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Хорошая жена»