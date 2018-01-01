Харли Квинн (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыХарли Квинн1-й сезон
2019, Харли Квинн. Сезон 1 1 серия
Фантастика, Фэнтези18+
О сериале
Харли Квинн разорвала отношения с Джокером и теперь пытается самостоятельно стать королевой преступного мира Готэма.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Боевик, Приключения, Криминал, Фэнтези, Детектив
Рейтинг
- ВХРежиссёр
Винтон
Хёк
- ХХРежиссёр
Хуан
Хосе Меса-Леон
- Актриса
Кейли
Куоко
- ДСАктёр
Дж.Б.
Смув
- Актёр
Рон
Фанчес
- ДРАктёр
Джим
Рэш
- Актриса
Лейк
Белл
- Актёр
Тони
Хейл
- МОАктёр
Мэтт
Оберг
- ДБАктёр
Дидрих
Бадер
- Актёр
Кристофер
Мелони
- Актёр
Алан
Тьюдик
- ПШСценарист
Патрик
Шумакер
- ДХСценарист
Джастин
Халперн
- ПДСценарист
Пол
Дини
- ДЛСценарист
Дин
Лори
- ДХПродюсер
Джастин
Халперн
- Продюсер
Кейли
Куоко
- ДКПродюсер
Джулиан
Коуттс
- БРХудожник
Билл
Рэй
- ДЭМонтажёр
Джеймс
Эткинсон
- КФКомпозитор
Кристофер
Френч
- ДФКомпозитор
Джефферсон
Фридман