Характер победы (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

О сериале
Эксклюзивный сериал от компании Ростелеком о героях шоу "Ледниковый период. Дети"
"Характер победы" - это истории о людях, которые помогают маленьким спортсменам двигаться к заветным целям и о тех волевых качествах, которые создают настоящий чемпионский характер!
Более 10 лет Ростелеком является генеральным партнером Федерации фигурного катания на коньках России.
В 2016 году компания впервые в стране презентовала формат детского ледового шоу для абонентов Интерактивного ТВ. А сегодня Ростелеком поддерживает тв-проект Первого канала - "Ледниковый период. Дети"!