Wink
Сериалы
Каждому свое
1-й сезон

Каждому свое (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

8.72017, Каждому свое. Сезон 1 2 серии
Мелодрама18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Татьяна страдает в неудачном браке с мужем-французом, но боится, что в случае развода он отберет у нее детей. Вдобавок заболевает мать главной героини, и женщина едет к ней в Москву. На родине Таня встречает обаятельного Олега. Но как построить новую жизнь, если не можешь порвать со старой?

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Каждому свое»