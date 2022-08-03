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Кайф с доставкой
1-й сезон

Кайф с доставкой (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

7.32016, High Maintenance 6 серий
Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Сенсационный веб-сериал, перенесенный в телеформат. Каждый эпизод — это новая история из жизни нью-йоркских невротиков, с которыми главный герой по прозвищу «Парень» ежедневно пересекается по работе.

Страна
США
Жанр
Комедия

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кайф с доставкой»