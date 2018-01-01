Катастрофа. Сезон 1
Катастрофа
1-й сезон

Катастрофа (сериал, 1986) сезон 1 смотреть онлайн

1986, Катастрофа. Сезон 1 1 серия
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

В повседневной жизни велико число несчастных случаев, после которых многие оказываются в специальном чрезвычайном отделе городской больницы Холби. Драматический сериал повествует о рабочих буднях и частной жизни пациентов, докторов, медсестер и других сотрудников маленького, но невероятно оживленного отделения неотложной помощи.

Страна
Великобритания
Жанр
Драма

