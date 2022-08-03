Wink
Каренджит Каур
1-й сезон

Каренджит Каур (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

2018, Karenjit Kaur - The Untold Story of Sunny Leone 10 серий
Драма18+

О сериале

«Каренджит Каур — Нерассказанная история Санни Леоне» — оригинальный контент ZEE5. Драма рассказывает о истории Санни Леоне, семье, бойфренде — и впоследствии муже — Дэниэле Вебере, о ее превращении из звезды фильмов для взрослых в популярную актрису Болливуда.

Страна
Индия
Жанр
Драма

Рейтинг

7.1 IMDb