Карен Пири (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

Получив повышение в отдел исторических расследований полиции Шотландии, Карен Пири возобновляет дело об убийстве, которое стало предметом обсуждения в провокационном подкасте о реальных преступлениях. Когда в 1996 году барменша Рози Дафф была зарезана, подозрение пало на троих пьяных студентов, но в итоге им не были предъявлены обвинения. Спустя почти 25 лет Карен полна решимости узнать, что же на самом деле произошло той роковой ночью.



Сериал Карен Пири 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.