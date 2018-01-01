Карен Пири. Сезон 1
Карен Пири
1-й сезон

Карен Пири (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

2022, Карен Пири. Сезон 1 1 серия
Драма, Криминал18+

О сериале

Получив повышение в отдел исторических расследований полиции Шотландии, Карен Пири возобновляет дело об убийстве, которое стало предметом обсуждения в провокационном подкасте о реальных преступлениях. Когда в 1996 году барменша Рози Дафф была зарезана, подозрение пало на троих пьяных студентов, но в итоге им не были предъявлены обвинения. Спустя почти 25 лет Карен полна решимости узнать, что же на самом деле произошло той роковой ночью.

Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Драма, Детектив

Рейтинг