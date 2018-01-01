WinkСериалыКарен Пири1-й сезон
Карен Пири (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
2022, Карен Пири. Сезон 1 1 серия
Драма, Криминал18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Получив повышение в отдел исторических расследований полиции Шотландии, Карен Пири возобновляет дело об убийстве, которое стало предметом обсуждения в провокационном подкасте о реальных преступлениях. Когда в 1996 году барменша Рози Дафф была зарезана, подозрение пало на троих пьяных студентов, но в итоге им не были предъявлены обвинения. Спустя почти 25 лет Карен полна решимости узнать, что же на самом деле произошло той роковой ночью.
Сериал Карен Пири 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал, Драма, Детектив
Рейтинг
- ГБРежиссёр
Гарет
Брин
- БХАктёр
Барри
Хантер
- ЭБАктёр
Эрион
Бакаре
- ЗУАктёр
Зак
Уайатт
- КДАктёр
Крис
Дженкс
- ЭКАктриса
Эмер
Кенни
- ДХАктёр
Джек
Хескет
- ЛЛАктриса
Лорен
Лайл
- СБАктёр
Стюарт
Боуман
- КМАктёр
Кевин
Мэйнс
- ДГАктёр
Джилли
Гилкрист
- ВМСценарист
Вэл
МакДермид
- ЭКСценарист
Эмер
Кенни
- МУПродюсер
Маркус
Уилсон
- ЭКПродюсер
Эмер
Кенни
- СХПродюсер
Саймон
Хит
- МЛХудожник
Марк
Лиз
- ТХМонтажёр
Тим
Ходжес