Комедийный сериал «Как я встретил вашу маму » познакомит зрителей с историей Теда Мосби и его друзей. Стоит запастись попкорном и расположиться поудобнее, ведь смотреть «Как я встретил вашу маму» в озвучке «Кураж-Бамбей» и в хорошем качестве можно бесконечно!



27-летний Тед живет в Нью-Йорке вместе с лучшим другом Маршалом Эриксоном и его девушкой Лили Олдрин. Парочка встречается вот уже восемь лет и решает узаконить свои отношения. Вдохновленный этим событием, Тед приступает к активным поискам своей идеальной второй половинки. События развиваются как в сказке: оказавшись в пабе, он встречается взглядом с Робин Щербатски, журналисткой из Канады… С этого момента начинается роман между героями. После нескольких свиданий герои понимают, что хотят разного. Робин, в отличие от Теда, вовсе не стремится к серьезным отношениям. Расставшись с девушкой и сохранив с ней дружеские отношения, Мосби начинает встречаться с Викторией…



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