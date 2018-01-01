Как выйти замуж за миллионера (сериал, 2013) сезон 2 смотреть онлайн

Богатому модельеру Полине Геллер срочно нужен кавалер для сопровождения на важный приeм. Полина нанимает на эту роль симпатичного фотографа Олега. Поначалу юный папарацци отлично справляется с поставленной задачей, но потом нарушает условия контракта и безоглядно влюбляется…

