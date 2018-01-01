Wink
Как выйти замуж за миллионера
1-й сезон

Как выйти замуж за миллионера (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

2012, Как выйти замуж за миллионера. Сезон 1 4 серии
Мелодрама, Комедия12+

О сериале

Женя Красилова — решительная и бескомпромиссная личность. Однажды из-под еe едкого пера выходит статья «Как выйти замуж за миллионера». Попавшей под горячую руку Жене приходится заключить пари с оскорблeнным олигархом. В течение месяца она должна доказать, что действительно разбирается в материале.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.6 IMDb

