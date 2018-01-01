Как вода для шоколада (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Как вода для шоколада. Сезон 1
Как вода для шоколада
2024, Как вода для шоколада. Сезон 1 1 серия
Драма, Мелодрама18+

Тита де ла Гарса и Педро Мусквис влюблены, но им нельзя быть вместе из-за старых семейных традиций. Чтобы справиться с нахлынувшими чувствами, Тита отдает всю себя готовке.

Страна
США, Мексика
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

7.6 IMDb