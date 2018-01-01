WinkСериалыКак пройти собеседование1-й сезон
Как пройти собеседование (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн
2018, Как пройти собеседование. Сезон 1 10 серий
Образовательные, Образовательные12+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Автор курса: Марина Хадина — руководитель карьерного направления HeadHunter. Собеседование — один из важнейших этапов трудоустройства. Умение правильно себя позиционировать и быть готовым ответить на любые вопросы рекрутера, несомненно, будет полезным как начинающим специалистам, так и топ-менеджерам крупных компаний.